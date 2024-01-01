Зарина Ситдикова
В Пермском крае похоронили погибшего во время спецоперации Александра Макеева
До прихода на военную службу он работал на железной дороге
В Чусовском округе прошли похороны уроженца п. Калино Александра Макеева, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов на своей странице ВКонтакте.
По информации властей округа, Александр Макеев родился 25 октября 1988 года. Окончив школу № 74, поступил в профтехучилище № 93, а затем долгие годы работал на железной дороге.
После подписания контракта о прохождении военной службы Александр Макеев был определён в штурмовую роту «В». В ней он служил в должности номера расчёта штурмового отделения штурмового взвода.
Уроженец Прикамья погиб в бою 30 июля текущего года. У него остались родители, жена и дети.
Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Чусовском округе также простились с 21-летним штурмовиком Олегом Исаевым. За проявленную отвагу он был посмертно награждён Орденом мужества.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.