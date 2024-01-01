Зарина Ситдикова В Пермском крае похоронили погибшего во время спецоперации Александра Макеева До прихода на военную службу он работал на железной дороге Поделиться Твитнуть

В Чусовском округе прошли похороны уроженца п. Калино Александра Макеева, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов на своей странице ВКонтакте.

По информации властей округа, Александр Макеев родился 25 октября 1988 года. Окончив школу № 74, поступил в профтехучилище № 93, а затем долгие годы работал на железной дороге.

После подписания контракта о прохождении военной службы Александр Макеев был определён в штурмовую роту «В». В ней он служил в должности номера расчёта штурмового отделения штурмового взвода.

Уроженец Прикамья погиб в бою 30 июля текущего года. У него остались родители, жена и дети.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Чусовском округе также простились с 21-летним штурмовиком Олегом Исаевым. За проявленную отвагу он был посмертно награждён Орденом мужества.

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