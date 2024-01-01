Зарина Ситдикова В Прикамье простились с погибшим в СВО 21-летним уроженцем Чусового Он был бойцом штурмовой роты Поделиться Твитнуть

В Пермском крае похоронили 21-летнего жителя Чусового Олега Исаева, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Как рассказал руководитель муниципалитета, Олег Исаев родился 23 февраля 2003 года в Чусовом. Окончил школу № 13. Учителя и одноклассники запомнили его как отзывчивого человека и верного друга.

В Вооружённых силах РФ Олег Исаев служил в должности наводчика отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. 1 августа при выполнении специальных задач в зоне СВО он трагически погиб. За проявленный героизм чусовлянин был награждён Орденом мужества посмертно.

Ранее «Новый компаньон» сообщил о гибели во время специальной военной операции жителя Большесосновского округа Пермского края Алексея Тихонова.

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