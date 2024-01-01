Олег Антонов В зоне СВО погиб житель Прикамья Алексей Тихонов Поделиться Твитнуть

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Большесосновского округа Пермского края Алексей Тихонов, об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования семье, друзьям и близким военнослужащего.

Алексей родился 10 октября 1986 года в многодетной семье, учился в Кленовской школе.

«Алексей Тихонов принял взвешенное решение, подписав контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Служил честно, был настоящим товарищем. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах. Вечная память героям России!» — сказано в информации властей, опубликованной в соцсети ВКонтакте.

О дате похорон мужичины не сообщается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 17 августа в пос. Новые Ляды в Перми простились с погибшим на СВО Евгением Чугайновым. Ему было 48 лет.

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