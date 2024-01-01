В Пермском крае прощаются с погибшим на СВО жителем Новых Лядов Евгению Чугайнову было 48 лет Поделиться Твитнуть

Евгений Чугайнов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Пермского края Евгений Чугайнов, сообщили в администрации посёлка Новые Ляды (Пермь) и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Он был любящий сын, брат, дядя и просто отличный человек и друг. Вечная светлая память», — говорится в информации властей, опубликованной в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что Евгений Чугайнов родился 22 сентября 1975 года, а погиб 30 июня 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.

Прощение с военнослужащим состоится 17 августа в Новых Лядах. Гражданская панихида начнётся в 11:00 в общественном центре по ул. Крылова, 63.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе спецоперации погиб отец троих детей из Очёра Пермского края Александр Борисов. Прощание с бойцом состоялось 16 августа.

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