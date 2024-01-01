Алёна Бронникова В ходе спецоперации погиб отец троих детей из Пермского края Александр Борисов Прощание состоялось 16 августа Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Алексея Солодникова ВКонтакте

В зоне СВО в Украине погиб уроженец Очёра Пермского края Александр Борисов. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Очёрского городского округа Алексей Солодников.

Александр Борисов родился 27 марта 1986 года в Очёре. После окончания школы поступил в Очёрский профессионально-педагогический колледж, где получил специальность мастера по ремонту тракторов. Работал в сфере строительства и на Очёрском машиностроительном заводе. Погиб при выполнении боевого задания в ходе спецоперации 21 июня. У Александра осталось трое детей.

Церемония прощания состоялась 16 августа в местном доме культуры. Глава округа от себя лично и от администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в зоне специальной военной операции погиб житель Нытвенского городского округа Пермского края Алексей Кичигин. Он служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении, погиб 6 февраля. Похороны прошли 15 августа в с. Воробьи.

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