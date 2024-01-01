ДЗО Перми взыскал за использование земли 19 млн рублей неосновательного обогащения Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По итогам семи месяцев 2024 года в Перми было обнаружено 62 незарегистрированных земельных участка, на которых находятся объекты капитального строительства: офисные здания, торговые точки, производственные сооружения и частные жилые дома. При этом права на эти земли не были оформлены. Владельцам таких объектов направлены требования о взыскании денежных средств на сумму свыше 19 млн руб., сообщили в департаменте земельных отношений городской администрации.

В ведомстве уточняют, что сумма начислена за фактическое использование земельных участков. Это происходит в тех случаях, когда собственники объектов недвижимости используют земельные участки без оформления прав и без уплаты соответствующих налогов. В таких ситуациях специалисты департамента подают иски в суд для получения компенсации за неосновательное обогащение.

Размер штрафов за использование земель без прав зависит от кадастровой стоимости, но не может быть ниже 5 тыс. руб. для физических лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Для выявления нарушений специалисты департамента применили дистанционное зондирование и данные публичной кадастровой карты Росреестра, сопоставив их с информацией из Единого государственного реестра недвижимости.

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