В минздраве прокомментировали жалобы пермячки на условия пребывания в детской больнице Поделиться Твитнуть

В министерстве здравоохранения Пермского края ответили на публикации СМИ, которые приводят высказывания жительницы Перми, шокированной условиями, в которых находятся пациенты детской инфекционной больницы на ул. Соловьёва. Женщина находится там с 10-летним ребёнком, пост разместил телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».

В частности, пермячка выразила недовольство состоянием, в котором пребывают больные.

«Палаты не убираются, вчера я умоляла уборщицу протереть пол после того, как ребёнок испражнился на пол, но получила отказ. Я попросила дать тряпку, чтобы сделать это самостоятельно, не дали. Сегодня палата вообще не убиралась, а это инфекционное отделение!» — делится женщина.

Она также отмечает, что в больнице не обеспечены условия для соблюдения элементарных гигиенических норм.

«Три дня, что мы здесь, нет горячей воды. Подмыть ребёнка можно только холодной из раковины, либо медсёстры предлагают кипятить воду на общей кухне и нести кипяток с ванны по длинному коридору, всё это с 10-килограммовым ребёнком на руках!» — пожаловалась мама.

Сайт perm.aif.ru обратил внимание на комментарий другой пермячки. «За 15 лет ничего не изменилось в этой больнице... Лежали там с дочкой, когда ей был год. Я выдержала только один день», — рассказала она изданию, уточнив, что тогда же написала отказ, после чего они уехали домой.

«Новый компаньон» запросил комментарий по ситуации в минздраве Пермского края. В ведомстве согласились не со всеми изложенными в жалобе претензиями.

«В больнице временно была приостановлена подача горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний водоснабжающей организацией, тем не менее тёплая вода в лечебном учреждении обеспечивается резервным горячим водоснабжением. Обеспечение горячей водой для питания осуществляется централизовано. Использование электронагревательных приборов в палатах не допускается противопожарными требованиями. Уборка палат проводится в соответствии с плановым графиком согласно санитарным требованиям. Персонал стремится обеспечить комфортное пребывание пациентов и ухаживающих за детьми родителей или законных представителей», — заявили в министерстве.

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