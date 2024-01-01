Заболеваемость острым вирусным гепатитом В в Прикамье сократилась в 100 раз Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В в Пермском крае по сравнению с 2000 годом сократилась более чем в 100 раз. А такие заболевания, как дифтерия, краснуха и полиомиелит не регистрируются в регионе на протяжении последних лет. Добиться таких результатов удалось благодаря вакцинопрофилактике. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что благодаря вакцинопрофилактике в мире появилась возможность предотвращения более 40 инфекционных заболеваний. К 1980 году ликвидирована натуральная оспа, в трёх регионах земного шара — полиомиелит. Благодаря вакцинации против пневмококковой инфекции снизилась заболеваемость пневмониями, сепсисом, менингитами и отитами пневмококковой этиологии. Массовая иммунизация населения против гриппа позволяет ежегодно существенно снижать интенсивность эпидемического процесса и бремя его социально-экономических последствий.

«Вакцинация для защиты от болезней проводится во всём мире. Порядок проведения прививок определён национальным календарем профилактических прививок. Действующий календарь прививок утверждён приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 № 1122 н, он включает защиту против 12 инфекционных заболеваний в плановом порядке и 24 инфекций по эпидемическим показаниям», — напомнили в Роспотребнадзоре и обратились к жителям Прикамья с призывом прививаться.

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