Алёна Бронникова Объёмы выдачи кредитов в Пермском крае за месяц сократились на 4% В июле показатель составил 10,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В июле в Пермском крае было отмечено сокращение объёмов кредитования наличными по сравнению с предыдущим месяцем. В июле этот показатель сложился в сумме 10,3 млрд руб., тогда как в июне он составлял 10,7 млрд руб. Снижение составило 4%.

Согласно данным Объединённого кредитного бюро по итогам выдачи кредитов наличными в июле 2024 года, количество выданных кредитов составило 60,19 тыс. — это на 1% меньше, чем месяцем ранее. Средний чек — 172 тыс. руб., что также ниже предыдущего показателя на 3%. При этом средний срок кредитования увеличился на месяц — с 33 до 34.

В целом по стране за месяц банки выдали 3 млн кредитов наличными на 584 млрд руб. В годовом отношении рост количества составил 4%, объём сократился на 16%, средний размер снизился на 19%, средний срок вырос на пять месяцев. По итогам 2024 года выдано 20 млн кредитов наличными на 3,94 трлн руб.

«По сравнению с результатами июня количество кредитов наличными в июле выросло на 1%, объём снизился на 6%. В июне было выдано 2,9 млн кредитов на 618,5 млрд руб. Средний размер кредита сократился на 6% с 207 тыс. руб. Средний срок кредитования вырос на 1 месяц», — сообщили в организации.

По информации экспертов, полная стоимость кредита в июле составила 27,1% — это максимальное значение с начала года (26,9% в июне).

По объёму выдачи кредитов наличными в июле в ТОП-30 регионов Пермский край занял 17 место. Самыми высокими показатели оказались у Москвы — 175,73 тыс. кредитов на 57,4 млрд руб., Московской области — 167 тыс. кредитов на 42,6 млрд руб., Санкт-Петербурга — 82,7 тыс. кредитов на 24,1 млрд руб., Краснодарского края — 115 тыс. кредитов на 20,7 млрд руб. и Свердловской области — 99,6 тыс. кредитов на 18,8 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что объём выдачи ипотечных кредитов за месяц сократился в Перми в три раза. Эксперты считают, что в августе падение спроса на ипотеку продолжится.

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