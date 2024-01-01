Объём выдачи ипотечных кредитов за месяц сократился в Перми в три раза Падение спроса на ипотеку продолжится в августе Поделиться Твитнуть

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги выдачи россиянам ипотечных кредитов в июле 2024 года и выяснило, что существенное сокращение льготных госпрограмм привело к ощутимому спаду в этом сегменте кредитования.

Так, за июль банки в РФ выдали 76,44 тыс. ипотечных кредитов на 292,06 млрд руб. В июне же было выдано 175,76 тыс. ипотек на 834,88 млрд руб. Таким образом, снижение за месяц составило соответственно 57% и 65%. Средний размер кредита уменьшился на 20%: в июне он был равен 4,75 млн руб.

В Перми в июле банки выдали 1,46 тыс. ипотечных кредитов (это более чем в два раза меньше, чем в июне) на сумму 4,01 млрд руб. (снижение за месяц — более чем в три раза). В июне в Перми было выдано 3,49 тыс. ипотечных кредитов на сумму 13,9 млрд руб. Средний размер кредита в июле в Перми составил 2,74 млн руб., а месяцем раньше он был равен 3,98 млн. (-31%).

Генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Михаил Алексин отметил, что резкое снижение объема выдачи ипотечных кредитов в июле было ожидаемым и неизбежным. Кроме сокращения программы ипотечных кредитов с господдержкой, сказался искусственно смещённый на июнь спрос на ипотеку, когда покупатели недвижимости старались успеть оформить кредитные договоры с применением государственных дотаций.

«Также увеличение уже в самом конце июля ключевой ставки до 18% годовых окончательно сделало условия по ипотеке без господдержки заградительными. Таким образом, в августе мы наверняка увидим продолжение падения спроса на ипотеку, а вместе с тем увеличение среднего значения ПСК в этом сегменте кредитования», — отметил Алексин.

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