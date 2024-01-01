Алёна Бронникова В Прикамье во время полицейской погони водитель устроил смертельное ДТП Водитель выжил, пассажир погиб от полученных травм Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

На территории Очёрского муниципального округа в Пермском крае ночью 18 августа произошло смертельное ДТП. Виновником стал находящийся в алкогольном опьянении водитель, попытавшийся скрыться от полиции.

Сообщения в отдел МВД России «Очёрский» поступили ночью сразу от нескольких лиц. Свидетели рассказали, что пьяный водитель за рулём «Опель Астра» совершил ДТП у кафе по ул. Ленина в Очёре. В результате происшествия автомобили получили механические повреждения.

Приступивший к поиску предполагаемого нарушителя наряд ДПС вскоре заметил указанный автомобиль. Водитель проигнорировал требование полиции остановиться, увеличил скорость движения, выехал на автодорогу М-7 «Волга» и, не выбрав безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с «Вольво» с полуприцепом, — сообщили в ГАИ Пермского края.

«Вольво» в этот момент двигался в попутном направлении в сторону Перми. От удара «Опель» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Фан». 38-летний водитель «Опеля» получил различные травмы, его пассажир скончался от полученных травм.

Виновник ДТП отказался от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения. Полиция составила административные материалы по различным статьям КоАП РФ. Автомобиль отправлен на спецстоянку. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

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