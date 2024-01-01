Продажи «Москвичей» в Пермском крае упали на 26% В июле было зарегистрировано 42 автомобиля Поделиться Твитнуть

Продажи автомобилей марки «Москвич» в Пермском крае снизились на 26,3%, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на данные профессионального сообщества «Автомаркетолог».

В июле 2024 года в регионе было зарегистрировано лишь 42 автомобиля этой марки, в то время как в июле 2023 года их количество составляло 57 единиц.

Кроме того, отмечается, что среди всех машин, зарегистрированных в Пермском крае в июле 2024 года, только 3,6% составили автомобили «Москвич».

АО «Московский автомобильный завод «Москвич» было создано на базе завода «Рено Россия», который был передан правительству Москвы после ухода французской компании Renault с российского рынка. Производственные мощности нового завода были запущены в ноябре 2022 года. В настоящее время он производит два кроссовера на основе китайского Jac — «Москвич-3» и электрический «Москвич-3е». Поставки автомобилей стартовали в декабре, а первые дилерские центры «Москвич» открылись в столице, при этом в Перми дилеров определили в конце января.

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