В Перми остановлены поиски пропавшего 9-летнего мальчика Поделиться Твитнуть

В Перми окончились поиски девятилетнего мальчика, пропавшего 18 августа, сообщили в поисковом отряде «Регион59».

Ребёнок ушёл из дома на пр. Декабристов в Индустриальном районе утром в воскресенье, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Вечером того же дня поисковики в соцсетях сообщили: «Найден, жив!» и попросили снять все репосты.

Обстоятельства, при которых был найден ребёнок, не приводятся.

Ранее волонтёры уже поясняли, почему не разглашают подробности. Поисковики обращают внимание на то, что личная жизнь каждого человека защищена закoном. Тем более, если речь идёт о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что 6 августа в Кудымкаре пропал шестилетний ребёнок. Он гулял на улице и не вернулся домой. Сначала родители пытались найти мальчика самостоятельно, а в ночь на 7 августа обратились в межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский». Полицейские начали поиски с привлечением кинолога. Ребёнка нашли живым.

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