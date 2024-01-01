В Прикамье остановлены поиски пропавшего 6-летнего мальчика Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае полицейские Кудымкара нашли шестилетнего мальчика, который пропал 6 августа. В ночь на 7 августа его мама обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский». Она рассказала, что её сын гулял на улице и не вернулся домой. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

По словам женщины, они с мужем пытались найти сына самостоятельно, но не смогли.

Полицейские начали поиски с привлечением кинолога и собаки. По словам опрошенных свидетелей, в последний раз мальчика видели с подростком. Это помогло правоохранителям выйти на след и установить личность и адрес последнего.

Как выяснилось, шестилетний ребёнок решил переночевать у своего друга, но не предупредил об этом взрослых. Мальчика нашли живым и невредимым, после чего передали родителям.

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