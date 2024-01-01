Алёна Бронникова Госэкспертиза одобрила проект реконструкции училища имени Александра II в Перми Планируется обновить фасад, окна и двери Поделиться Твитнуть

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Проектная документация на проведение работ по сохранению исторического здания «Училище начальное имени императора Александра II» (ул. Советская, д. 96) в Перми получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Разработку научно-проектной документации выполнило пермское ООО «Евразия-Сервис» по заказу МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», филиал которого располагается в здании объекта культурного наследия.

По результатам обследования здания подрядчик признал техническое состояние цоколя, наружных стен, дверных и оконных заполнений работоспособным. На основании анализа документации, зафиксированных дефектов и повреждений было принято решение о приведении отдельных строительных конструкций в нормативное состояние. Основная задача проекта заключается в сохранении существующего облика объекта с учётом историко-архивных и библиографических исследований.

Для этого запланированы ремонт и реставрация фасадов, частичная замена оконных и дверных заполнений. Цветовое решение определено на основании архивных фотографий: цокольная часть будет выкрашена в светло-серый цвет, наружные поверхности стен — в белый. Работы, затрагивающие территорию здания и внутреннюю отделку, проектом не предусмотрены.

Последний ремонт здания был проведён в 2018 году. С «Пермстроймет+» был заключён договор на 6,9 млн руб., в рамках которого подрядчик обновил фундаменты, стены подвала и крышу здания.

Здание для начального одноклассного мужского училища им. Александра II было построено в 1900 году. В начале ХХ века училище считалось лучшим из школьных зданий на территории Пермского уезда. В 1970 — 1980-х годах в нём находилась вспомогательная школа-интернат № 13 для детей-сирот, в 1994-м передали лицею при Пермском государственном университете, а в 2000-м объект признали памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Филиал Дворца детского (юношеского) творчества располагается в здании с 2010 года.

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