Начальное училище имени Александра II в Перми очистят от плесени Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения отремонтируют за 6,9 млн рублей

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Скриншот Google.Maps

В середине февраля Дворец детско (юношеского) творчества объявил конкурс на ремонт фундаментов, стен подвала и крыши здания по адресу ул. Советская, 96.

Историко-культурная экспертиза показала, что здание пригодно к эксплуатации. Однако требуется сделать гидроизоляцию фундамента и пола подвала, заменить утеплитель из шлака на современный, расчистить стены подвала от плесени, обработать противогрибковым составов, заново отштукатурить, и сделать новую кровлю с вентилируемым подкровельным пространством. Также подрядчику нужно отремонтировать фасад здания, заменив разрушенные кирпичи. Работы требуется закончить к 20 августа 2018 года.

Заявки на участие отправили три пермские компании. Конкурсная комиссия рассмотрела их документы вчера, 6 марта, и допустила к участию в конкурсе только одного участника — ООО «Пермстроймет+". В протоколе сообщается, что ООО «Евразия-Сервис» и ООО «Акрополь-М» не хватило документов, подтверждающих их опыт и деловую репутацию. В результате конкурс признали несостоявшимся, а с «Пермстроймет+» решили заключить договор по максимальной цене контракта — 6,9 млн руб.

Напомним, здание для начального одноклассного мужского училища им. Александра II было построено в 1900 году. В начале ХХ века училище считалось лучшим из школьных зданий на территории Пермского уезда. После революции здание продолжали использовать как школу. В 1970 — 1980-х гг. там находилась вспомогательная школа-интернат № 13 для детей-сирот. В 1994 году здание передали лицею при Пермском государственном университете. В 2000 году объект признали памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. С 2010 года в здании располагается филиал Дворца детского (юношеского) творчества.