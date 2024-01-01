Алёна Бронникова Комиссия по ПЗЗ согласовала повышение этажности участка под застройку в Перми Территорию в 0,4 га в Нижней Курье мэрия выставит на торги Поделиться Твитнуть

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми согласовала повышение этажности для земельного участка в Нижней Курье. Соответствующее заявление администрации было рассмотрено на заседании 15 августа.

Напомним, в конце апреля администрация города обратилась в комиссию по ПЗЗ с заявлением об установлении подзоны Ж-2 с высотностью восемь этажей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки в отношении участка, расположенного в границах улиц Каляева и Танцорова, площадью 0,4 га. На тот момент строительство на данном участке ограничивалось шестью этажами.

Предложение было одобрено и направлено на общественные обсуждения, в ходе которых замечаний и предложений не поступало. Мэрия планирует вовлечь рассматриваемую территорию в оборот через торги. Рядом с участком находятся также объекты социальной инфраструктуры, сама территория примыкает к улично-дорожной сети. В данный момент земля пустует.





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