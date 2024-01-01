Алёна Бронникова В Перми с понедельника ограничат движение транспорта по улице Емельяна Ярославского Ограничение введут почти на неделю Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Перми с 19 августа введут временное ограничение движения транспорта. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», данная мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сети водоснабжения и водоотведения.

Ввести ограничение планируется почти на неделю: с 8:00 19 августа до 8:00 24 августа. На этот период движение транспорта будет разрешено только по одной полосе движения по ул. Емельяна Ярославского на участке от ул. Сергинской до ул. Емельяна Ярославского, 22.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и планировать маршрут заранее.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на следующей неделе в Перми ограничат движение транспорта на двух участках по ул. Сибирской для проведения киносъёмок. Временные ограничения движения всех видов транспортных средств на участках ул. Сибирской от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской вводятся с 19:00 20 августа до 23:00 21 августа.

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