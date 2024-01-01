Олег Антонов Ремонт моста через Егошиху в Перми подорожал почти в два раза Подрядчика должны определить к 12 сентября Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

Власти Пермского края объявили конкурс на поиск подрядчика для ремонта моста через реку Егошиха на автодороге Стахановская—Ива в Свердловской районе Перми. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 9 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 78,5 млн руб. Дата подведения итогов определения исполнителя работ — 12 сентября.

В конкурсной документации сказано, что в рамках ремонта моста длиной 290,8 м предстоит заменить деформационные швы, отремонтировать покрытие проезжей части и барьерные ограждения. Отмечается, что интенсивность движения транспортного потока по правой стороне моста составляет 21 150 автомобилей, а по левой — 19 950.

Работы должны стартовать не позднее 1 мая 2025 года, а завершиться до 20 августа 2025 года.

Год последнего ремонта объекта — 2008-й.

Зимой власти уже объявляли конкурс на этот объект. Тогда максимальная цена работ была намного скромнее — 42,3 млн руб.

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