Олег Антонов В Пермском крае из реки выловили обезображенное тело мужчины Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

В субботу, 17 августа, жители города Кунгура заметили в реке Сылва, протекающей в городской черте, тело мужчины и вызвали спасателей по телефону 112, сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского МО Пермского края.

Прибывшие специалисты вытащили тело на берег и передали его представителям полиции. Похоже, труп провёл в воде много времени, как говорят правоохранители, опознать человека по внешнему виду не удастся, возможно, понадобится проведение экспертизы.

Ряд СМИ сообщили о предположении, что утопленником может быть мужчина, пропавший в Кунгуре в начале августа.

Ранее сообщалось, что 13 августа из пруда в п. Октябрьский Пермского края извлечено тело мужчины без признаков жизни.

В МЧС по региону отметили, что с начала года в Пермском крае утонули уже 35 человек.

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