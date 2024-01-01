В Прикамье в Октябрьском утонул мужчина Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, 13 августа в 13:20 в оперативную дежурную смену ведомства поступила информация о том, что из пруда в п. Октябрьский извлечено тело мужчины без признаков жизни.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что место, где случилось происшествие, не было оборудовано для купания. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины гибели человека. По предварительным данным, мужчина ловил в этом месте рыбу.

В МЧС по региону обратились ко всем жителям Прикамья с просьбой соблюдать меры безопасности.

В ведомстве настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра около водоёмов, не купаться в необорудованных местах, не употреблять алкоголь перед купанием, находясь в лодке, надевать спасжилет.

Напомним, 7 августа рядом с прудом в д. Чумна Чайковского городского округа было обнаружено тело утонувшего мужчины. Его извлекли из воды без признаков жизни. После происшествия следователи осмотрели место трагедии и назначили судебную экспертизу.

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