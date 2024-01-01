Под Чайковским в Пермском крае в пруду утонул мужчина Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи начали процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины в пруду в Чайковском.

Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в пруду в деревне Чумна Чайковского городского округа.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебную экспертизу и опрашивают очевидцев.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, 7 августа в 10:50 в оперативную дежурную смену ведомства поступила информация о том, что из акватории пруда в д. Чумна извлечено тело мужчины без признаков жизни. К месту происшествия привлекались сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выяснилось, что место для купания не было оборудовано.

В следкоме по региону напоминают: чтобы избежать несчастных случаев на воде, нужно придерживаться нескольких правил: плавать только в специально оборудованных местах; не нырять в незнакомых местах и не употреблять спиртные напитки перед купанием; не использовать неисправные плавсредства.

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