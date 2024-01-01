«Новогор» сообщил о возобновлении подачи воды в Индустриальный район Перми Пока идёт заполнение системы Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Как сообщили «Новому компаньону» в ООО «Новогор-Прикамье» после монтажа нового оборудования на магистральных водоводах на ул. Карпинского началось заполнение системы. Это значит, что в течение нескольких часов вода должна появиться в домах жителей Индустриального района.

«Начали постепенно заполнять», — сообщили изданию в компании, отметив, что после завершения работ заполнение сетей водоснабжения будет плавным, а сброс воздуха из трубопроводов и запуск насосного оборудования на ЦТП для восстановления нормативного давления в высотных домах поэтапным.

Напомним, с 00 час. 16 августа до 12 час 17 августа на ул. Карпинского на трубопроводах, по которым вода подаётся в Индустриальный район, специалисты устанавливали новую запорную арматуру из-за чего почти во всём районе была отключена вода или существенно снижено давление в трубах.

На магистральном водоводе диаметром 900 мм со вчерашнего утра шли работы по демонтажу задвижки (на фото). Стальную трубу разрезали, используя кислородную резку металла. Работы длились пять часов. Поступающую в камеру воду откачивали спецтехникой. К полудню 16 августа задвижку весом 4 тонны отсекли от водовода и достали из камеры переключений. Затем специалисты подрядной организации «Санспецстрой» и «Новогора» начали монтаж новых задвижек и затворов.

В компании отметили, что для обеспечения социальных объектов водой был организован подвоз воды автоцистернами. А городскую клиническую больницу им. М. А. Тверье удалось вообще подключить к резервному водопроводу. Все отделения больницы работают в штатном режиме.





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