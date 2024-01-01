Подрядчик из Прикамья приступил к ремонту акушерского корпуса ГКБ имени Тверье Работы обойдутся бюджету в 75 млн рублей Поделиться Твитнуть

Краевые власти заключили контракт с ООО «Парма» (Кондратово, Пермский МО) на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада пятиэтажного кирпичного здания акушерского корпуса (Лит. П) ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье» по адресу: Пермь ул. Братьев Игнатовых, 2. Информация опубликована на портале госзакупок. Подрядчик вышел на объект 15 августа.

Контракт заключён на сумму 75 млн 242 тыс. руб.

Согласно техзаданию, исполнитель будет работать в условиях действующего здания без прекращения его функционирования и остановки лечебной деятельности учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников или представлять угрозу для пациентов и посетителей.

Сначала строители займутся ремонтом кровли, затем устройством вентилируемого и «мокрого» фасада с утеплением и проведут замену отмостки.

Работы должны быть завершены к 14 февраля 2025 года.

ООО «Парма» зарегистрирована в 2015 года, генеральный директор и учредитель — Вадим Меледин. Выручка компании в 2023 году составила 1,7 млрд руб., ООО закончило прошлый год с убытком в 5 млн руб.

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