Цена установки пожарной сигнализации в ледовом дворце Перми снизилась на 29% Поделиться Твитнуть

Валерий Чепкасов

Краевые власти подписали контракт с ООО «Рубеж Новые технологии» на проведение капитального ремонта системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией ледового дворца «Центра спортивной подготовки Пермского края» по адресу: Пермь, ш. Космонавтов, 158 корпус 1. Победитель аукциона выполнит работы согласно техническому заданию за 6,2 млн руб. Это на 29% меньше, чем готов был заплатить краевой бюджет. Начальная цена закупки составляла 8,7 млн руб.

Подрядчику предстоит обеспечить системами безопасности все три этажа здания общей площадью 7359 кв. м.

Срок выполнения работ — 81 календарный день с момента заключения контракта: по 31 октября 2024 года.

Ледовый дворец входит в СК им. Сухарева. Ранее сообщалось, что ремонт легкоатлетического манежа спортивного комплекса после ремонта начал работу в обычном режиме 29 июля. На объекте обновили паркет для занятий баскетболом, установили фермы для штор с противопожарным покрытием.

Объявлены конкурсные процедуры на покупку и установку медиаэкрана. Из региональной казны на эти цели выделено 5,5 млн руб. Работы должны завершиться к октябрю.

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