После ремонта в Перми открылся манеж СК имени Сухарева К октябрю здесь должны установить медиаэкран Поделиться Твитнуть

Валерий Чепкасов

В Перми завершился ремонт легкоатлетического манежа спортивного комплекса им. Сухарева. В понедельник, 29 июля, он начал работу в обычном режиме.

Как сообщили в минспорта региона, на объекте обновили паркет — его зачистили и покрасили лаком в несколько слоев, а также нанесли разметку. Также в манеже установили фермы для штор с противопожарным покрытием.

На входной группе для более комфортного доступа на объект маломобильных групп населения сейчас укладывается тактильная плитка.

Кроме того, объявлены конкурсные процедуры на покупку и установку медиаэкрана. Из региональной казны на эти цели выделено 5,5 млн руб. Работы должны завершиться к октябрю.

Напомним, ремонтные работы в манеже начались 10 июня, в этот день он был закрыт для посетителей. Работы проводятся за счёт внебюджетных источников.

В манеже проводят свои матчи гандболисты «Пермских медведей», здесь проходят турниры по баскетболу, футзалу, бадминтону, бальным танцам и другим видам спорта.

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