Алёна Бронникова Манеж спорткомплекса имени Сухарева в Перми с 10 июня закроют на ремонт Работы планируют завершить в июле Поделиться Твитнуть

Валерий Чепкасов

В Перми с 10 июня в легкоатлетическом манеже спорткомплекса им. В.П. Сухарева начнутся ремонтные работы. Как сообщает краевое минспорта, на время их проведения манеж будет закрыт.

В рамках ремонтных работ планируется обновить паркетное основание, установить разделительные поручни входной группы для комфортного посещения маломобильными группами населения, приобрести шторы с противопожарным покрытием. Работы проведут за счёт внебюджетных источников. Кроме того, из региональной казны будет выделено 5,5 млн руб. на закупку и установку нового медиаэкрана.

Самым большим и продолжительным блоком станет ремонт паркета. Он пройдёт в несколько этапов: зачистка, покраска лаком в несколько слоёв и нанесение разметки.

«В манеже проводят свои матчи гандболисты "Пермских медведей", в том числе еврокубковые, волейболисты "Камы", здесь проходят турниры по баскетболу, футзалу, бадминтону, бальным танцам. При этом покрытие очень старое и уже не соответствует требованиям. И это заметно невооружённым глазом. Поэтому мы предусмотрели время в напряжённом рабочем графике объекта и проведём его обновление», — сообщил директор «Центра спортивной подготовки Пермского края» Михаил Аминов.

На данный момент заключены контракты с подрядчиками на выполнение всех работ. Завершить их планируется к 23 июля.

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