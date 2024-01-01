Ремонт Дома воеводы в Соликамске завершат до конца октября Поделиться Твитнуть

Дом воеводы / фото: администрация Соликамского округа

До конца октября 2024 года будет завершён ремонт Дома воеводы в Соликамском городском округе Пермского края, об этом проинформировали в администрации муниципалитета.

В настоящее время подрядчик восстанавливает изначальный облик здания, проводит замену систем электрооборудования и отопления, внутреннюю и внешнюю отделку, возводит новую лестницу.

«На реконструкцию памятника федерального значения выделено более 40 млн рублей, из них 30 млн рублей — краевая субсидия», — сообщили в администрации.

Соликамский дом воеводы (1673—1688) — это самое старое из дошедших до наших дней и единственное сохранившееся с XVII века, а также самое первое каменное гражданское здание на Урале. Первоначально оно было одноэтажным на высоком подклете. В начале XVIII века достроен верхний этаж для воеводской канцелярии. В архитектуре сочетаются гражданское назначение, о чем говорит декоративное украшение окон и дверных и дверных проемов, и оборонительный характер — толстые стены, бойницы, внутристенные и подземные ходы. С 1930-х годов в Доме воеводы расположены экспозиции краеведческого музея.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.