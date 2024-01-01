70-летний водитель грузовика пострадал в ДТП в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Вечером 16 августа на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. Машина съехала в кювет. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

«Вчера поздно вечером спасатели ГОР 3 выезжали на ликвидацию последствий ДТП на 71 км трассы Пермь — Екатеринбург, съезд большегруза SITRAK в кювет. К счастью, по прибытию к месту вызова, помощь спасателей не потребовалась. В результате ДТП пострадал один человек» — говорится в информации. Уточняется, что пострадавшим является водитель 1954 г.р.

фото поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа в Пермском крае на федеральной трассе Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошла автомобильная авария, в которой погиб мужчина. Со стороны Перми в сторону Кирова ехал автомобиль марки Mitsubishi. По предварительной информации, на 950 км водитель этой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo, следовавшим из Псковской области. В результате аварии Mitsubishi вспыхнул, а его водитель сгорел прямо в салоне своего автомобиля.

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