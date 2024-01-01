Зарина Ситдикова В Прикамье водитель сгорел в своей машине после столкновения с грузовиком Смертельное ДТП произошло на трассе в Сивинском округе Поделиться Твитнуть

В ночь на 15 августа в Пермском крае на федеральной трассе Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошла автомобильная авария, в которой погиб неизвестный мужчина. Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Прикамья».

По данным ГАИ, ДТП случилось в 2:50 на территории Сивинского округа. Со стороны Перми в сторону Кирова ехал автомобиль марки Mitsubishi. По предварительной информации, на 950 км водитель этой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo, следовавшим из Псковской области.

В результате аварии Mitsubishi вспыхнул, а его водитель сгорел прямо в салоне своего автомобиля.

Как отметили в ГАИ, по факту ДТП проводятся проверки, устанавливается личность погибшего, уточняются все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

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