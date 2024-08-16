Вечером 17 августа в центре Перми изменится схема движения автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми, в связи с проведением забега «Тёмные ночи» (0+), 17 августа с 20:00 до 24:00 будет изменена схема движения общественного транспорта. Автобусы, движущиеся по Комсомольскому проспекту, улицам Сибирской и Белинского, будут перенаправлены в объезд. Об этом проинформировало управление транспорта администрации города и разместило схемы объезда.

В частности, маршруты автобусов №5, 25 и 61 будут сокращены до остановки «Улица Чернышевского». Остальные маршруты, такие как №1, 4, 13, 19, 45, 50, 51, 59, 63, 71, 74 и 81, также изменят свое направление. Трамвай №8 будет следовать через улицы Революции и Куйбышева вместо улиц Белинского и Сибирской. Для автобуса №60 конечной остановкой станет «ПНИПУ». Экскурсионный маршрут №300т не будет выполняться.

Ранее в министерстве физической культуры и спорта Пермского края сообщали , как в Перми, в связи с первым ночным забегом и велогонкой «Тёмные ночи», изменится схема дорожного движения и парковки транспорта.

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