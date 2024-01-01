Зарина Ситдикова Из-за ночного забега в Перми изменится схема дорожного движения Ограничения начнут действовать уже с 16 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в связи с первым ночным забегом и велогонкой «Тёмные ночи» (0+) будет изменена схема дорожного движения и парковки транспорта. Об этом предупредили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

Как отметили в ведомстве, участники спортивного мероприятия преодолеют дистанции на 2, 5 и 10 км. Маршрут забегов и заездов пройдёт по центральным улицам города. Старт соревнованиям будет дан 17 августа в 21:00 от ДК Солдатова.

При этом с 22:00 16 августа до 01:00 18 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках улиц города:

— по нечётной стороне Комсомольского проспекта, от пересечения с ул. Соловьёва (в районе Комсомольского проспекта, 77) до пересечения с ул. Соловьёва (у дома по Комсомольскому проспекту, 81);

— по нечётной стороне от ул. Тимирязева до ул. Коминтерна;

— по чётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Тимирязева до ул. Коминтерна;

— ул. Коминтерна между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Соловьёва между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Юрия Смирнова между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Полины Осипенко между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. 1-й Красноармейской между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Тимирязева между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Белинского от дома на Комсомольском проспекте, 71 до пересечения с ул. Сибирской;

— ул. Сибирской от ул. Белинского до дома по ул. Сибирской, 57.

С 15:00 17 августа до 03:00 18 августа прекратится движение всех видов транспорта на Комсомольском проспекте по нечётной стороне, от пересечения с ул. Соловьёва (в районе дома на Комсомольском проспекте, 77) до пересечения с ул. Соловьёва (в районе дома на Комсомольском проспекте, 81).

С 20:00 17 августа до 00:00 18 августа будет закрыт проезд на:

— Комсомольском проспекте от ул. Тимирязева до ул. Коминтерна;

— ул. Тимирязева между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Коминтерна между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Соловьёва между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Юрия Смирнова между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Полины Осипенко между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. 1-й Красноармейской между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Белинского от дома по Комсомольскому проспекту, 71 до пересечения с ул. Сибирской;

— ул. Сибирской от ул. Белинского до дома по ул. Сибирской, 57.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.