Алёна Бронникова Из жизни ушёл ветеран пермского футбола Владимир Соловьёв Он выступал за «Звезду» и тренировал игроков «Амкара» Поделиться Твитнуть

Ветеран пермского футбола Владимир Соловьёв скончался 16 августа. Информация об этом появилась в telegram-канале ФК «Амкар-Пермь». Ему было 73 года.

«Сегодня на 74-м году жизни скончался Владимир Соловьёв. Владимир Алексеевич — легенда пермского футбола: выступал за пермскую "Звезду", с 1997 работал тренером и администратором в "Амкаре". ФК "Амкар Пермь" выражает соболезнования родным и близким», — сообщили в пресс-службе организации.

Владимир Соловьёв родился 18 ноября 1950 года в Чистополе (Татарстан). В 18 лет попал в состав альметьевского «Буровика», во время службы в армии играл за читинский «СКА». В пермскую «Звезду» перешёл в 1973 году, до 1980-го на позиции полузащитника сыграл за неё 267 матчей в чемпионатах страны. Затем до 1997 года работал тренером детских команд и судьёй, после этого до 2007 года в качестве тренера работал в «Амкаре», а с 2018 по 2022 годы — администратором возрождённой «Звезды».

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