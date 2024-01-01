Алёна Бронникова В детские учреждения Прикамья поставили молочную продукцию из неизвестного сырья Производителю направили предостережение Поделиться Твитнуть

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Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявило нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов ильинским предприятием ООО «Ильинская Коровка». Ведомство направило организации предостережение.

Установлено, что 8 августа уполномоченное лицо ООО оформило производственную транзакцию на выработку 0,59 т сливочного масла и 14,4 т обезжиренного молока. В качестве сырья было использовано 16,2 т пастеризованного молока, чего, как отмечает ведомство, недостаточно для производства указанного объёма продукции. Так для производства 1 кг сливочного масла в среднем необходимо 22,6 кг молока.

«Недостаточный объём сырья не даёт возможности обеспечения его прослеживаемости при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Сливочное масло было поставлено в социальные учреждения: региональный «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», пермский «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», лагерь «Номарх», детский сад № 387. Обезжиренное молоко использовали для производства йогурта, отправленного ООО «Вектор Альфа», занимающемся хранением и реализацией продукции животного происхождения в Перми и Березниках. Вся продукция находится у него на остатках.

Таким образом, предприятие «Ильинская коровка» нарушило ряд требований ветеринарных норм. Ведомство направило организации 14 августа предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило принять меры по их обеспечению. Уполномоченное лицо было аннулировано в системе ФГИС ВетИС. В региональное управление Роспотребнадзора также было направлено письмо с целью прекращения оборота продукции неизвестного происхождения.

Это уже не первый подобный случай нарушения ветеринарных норм, совершённый ООО «Ильинская коровка». В мае прошлого года Россельхознадзор также установил факты выработки молочной продукции предприятием из недостаточного количества сырья.

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