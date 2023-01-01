Алёна Бронникова В Роспотребнадзоре Прикамья озвучили объём изъятой из оборота некачественной молочной продукции За шесть месяцев ведомство проверило 90 субъектов и 165 объектов Поделиться Твитнуть

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За первую половину 2023 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело контрольно-надзорные мероприятия в отношении 90 субъектов и 165 объектов. Как сообщается на официальном сайте ведомства, всего было исследовано почти 3,7 тыс. проб молока.

По результатам проверки у 4% предприятий были отмечены нарушения требований. Из оборота сотрудники изъяли 4 кг молочной продукции, не соответствующей техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Все 369 проб, взятых на исследование санитарно-химических показателей, оказались стандартными. Количество несоответствующей продукции на микробиологические показатели снизилось по сравнению с прошлым годом на 1%. Из 1,6 тыс. проб этот показатель в 2023 году составил 2,2%. Улучшилось качество продукции и по физико-химическим показателям. Так, из исследованной 1 тыс. проб установлено несоответствие 8,1%, что ниже уровня прошлого года на 2,5%. Наличие жиров растительного происхождения определено в трёх пробах из 291, что составило 1,03%, тогда как в 2022 году этот показатель был на уровне 6,3%.

«В ходе надзора устанавливались факты нарушения условий производства и хранения молочной продукции, несоответствия маркировки, несвоевременное проведение ремонтов, допуск к работе, связанной с переработкой и оборотом молочной продукции, работников, не прошедших периодические медицинские осмотры», — сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

По итогам проверок было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях и наложено четыре штрафа на общую сумму 35,5 тыс. руб.

В мае этого года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю установило случаи выработки молочной продукции из недостаточного количества сырья со стороны ООО «Ильинская коровка». Предприятие занимается производством молока в Ильинском округе Прикамья.





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