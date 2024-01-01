Вылет рейса из Перми в Шарм-эль-Шейх задержан уже на 17 часов В прокуратуре напомнили, что положено пассажирам при задержке вылета Поделиться Твитнуть

Из пермского аэропорта Большое Савино 16 августа вылет рейса №652 авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» до Шарм-эль-Шейха (Египет) задержан на 17 часов.

По расписанию вылет рейса должен был состояться в 8:05, но, согласно данным онлайн-табло, он отложен до часу ночи 17 августа. Ранее рейс откладывался до 13:35 16 августа.

Рейс в Шарм-эль-Шейх задерживается в связи с неприбытием самолёта. О задержке его вылета из Египта сообщил в соцсетях возвращающийся с курорта начальник Камской археологической экспедиции ПГНИУ Григорий Головчанский. «Рейс «Шарм-эль-Шейх — Пермь» отменили уже после того, как паспортный контроль и несколько линий досмотра были пройдены. Нас накормили булочками и спешно (спустя шесть часов ожидания в аэропорту) заселили в отель», — написал он ВКонтакте сегодня утром.

Потом у него появилась ещё одна запись: «Информации о том, когда будет рейс на Пермь, нет».

Ранее сообщалось, что утром в пермском аэропорту также отложили вылет рейса до Санкт-Петербурга: с 5:25 до 16:00. В настоящее время регистрация на этот самолёт завершена.

Как напомнили в транспортной прокуратуре, при задержке рейса на два часа пассажирам полагаются прохладительные напитки и два телефонных звонка или емейла. На горячее питание можно рассчитывать при опозданиях вылета на четыре часа. Далее его можно требовать каждые шесть часов днём или восемь ночью. При этом, если задержка больше восьми часов, вам обязаны предоставить отель и трансфер. Если всё это происходит ночью, то гостиницу можно требовать уже через шесть часов.

Кроме того, предусмотрена материальная компенсация, если задержка произошла по вине авиакомпании. Размер компенсации составляет 25% от минимальной заработной платы за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.

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