Арендатор парка Горького предложил мэрии Перми заключить мировое соглашение

Суд отложили до сентября

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сцена эстрада парк Горького Пермь

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ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» предложило администрации Перми заключить мировое соглашение в рамках второго арбитражного разбирательства, касающегося прав на театральную сцену и проходную будку. Как стало известно на сегодняшнем судебном заседании от представителя истца — департамента земельных отношений, проект соглашения от ответчика был направлен в мэрию накануне. В связи с этим в департаменте попросили отложить слушание в Арбитражном суде Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В настоящее время в суде рассматриваются два иска, поданных городскими властями к арендатору парка — ООО «Центральный парк развлечений им. Горького». В одном из дел департамент земельных отношений оспаривает право арендодателя на главную сцену и проходную будку, а в другом администрация Свердловского района требует снести как самострои шесть объектов в парке, включая два туалета, гараж, аттракцион и два кафе. Сегодня обсуждали вопрос главной сцены и проходной будки.

В мировом соглашении предлагается передать спорные объекты в собственность муниципалитета с возможностью обсуждения будущего их использования. Судья поддержал предложение сторон о мирном разрешении спора и отложил разбирательство до сентября для работы над соглашением.

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