Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Более 700 специалистов в сфере культуры Пермского края повысят квалификацию благодаря проекту «Творческие люди» На базе Пермского хореографического училища открыт Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Пермский край — один из самых активных регионов, работающих с программами национального проекта «Культура». Краевое министерство культуры старается максимально использовать возможности, которые дают региону федеральные проекты, такие как, например, федеральный проект «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура».

«Новый компаньон» уже писал о поддержке этим проектом творческих инициатив учреждений культуры, однако есть ещё одна важная составляющая федерального проекта — поддержка людей, работающих в сфере культуры. Благодаря реализации проекта только в нынешнем, 2024 году 709 специалистов в сфере культуры Пермского края повысят квалификацию. У этих людей есть возможность пройти дополнительное обучение в ведущих вузах страны.

С начала года в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли обучение уже 368 прикамских специалистов. Обучение идёт по актуальным направлениям, включая такие курсы, как «Основные подходы к созданию креативных кластеров и реализации проектов для творческих индустрий», «Инструменты продвижения учреждений культуры в социальных сетях», «Технологии создания видеоконтента от идеи до его реализации».

На занятиях много внимания уделяют инклюзивному образованию, здоровьесберегающим технологиям в системе образования. Сотрудники музеев и библиотек могут получить помощь в организации удалённого режима работы, узнать о новинках мультимедийных технологий в экскурсионной деятельности, маркетинге, продвижении услуг и многом другом.

Так, скрипачка Эльвира Сементух прошла курсы повышения квалификации в Дальневосточном институте культуры. В программу обучения вошли 36 часов по специфике оркестрового и сольного исполнительства на струнных инструментах.

Эльвира Сементух, преподаватель Пермской ДМШ № 4:

— Я в восторге от прошедших курсов, включая качество лекций, профессионализм преподавателей и техническую поддержку! Всё было очень понятно и комфортно. В очередной раз я разложила все свои знания по полочкам: что-то закрепила, что-то получила новое. Всё это обязательно буду использовать в своей работе.

В этом году курсы повышения квалификации впервые проходят в специализированных учебных заведениях – Московской центральной художественной школе, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Учебные заведения Прикамья тоже включены в этот процесс. Так, в рамках ФП «Творческие люди» национального проекта «Культура» на базе Пермского хореографического училища создан Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Пермское хореографическое училище — ведущее учебное заведение России в своей сфере, поэтому именно здесь был открыт один из 22 таких центров.

Руководитель центра Яна Спехова рассказала «Новому компаньону», что в нынешнем году более 300 преподавателей хореографии со всей России примут участие в программах центра, в том числе 10 преподавателей хореографии из детских школ искусств Пермского края. Девять из них уже прошли обучение в марте и июне — на курсах «Эффективные методы в преподавании хореографических дисциплин на начальном этапе обучения» и «Особенности работы с одарёнными детьми в области хореографического искусства», а десятый преподаватель планирует в сентябре посетить 36-часовой семинар «Здоровьесберегающие технологии в системе развития специальных хореографических способностей».

В программе центра есть ещё занятия для пианистов-концертмейстеров, работающих в хореографических классах.

Участники семинаров щедро делятся впечатлениями на сайте Центра:

«Большое спасибо за замечательный урок и замечательное методическое пособие!»

«Очень благодарна вам за прекрасные и познавательные уроки. Много для себя почерпнула и взяла на заметку».

«Огромное удовольствие получила от курсов! Насыщенный и очень полезный материал, профессиональные консультации, мгновенная связь! Низкий поклон профессионалам своего дела!»

«Большое спасибо за великолепную организацию, открытость, готовность делиться опытом! Вам удалось через сложные годы пронести и сохранить великое наследие и традиции русской балетной школы. Сердечная благодарность и низкий поклон всему вашему коллективу!»

Бесценная возможность заниматься профессиональными дисциплинами в одном из ведущих творческих учебных заведений России участникам проекта «Творческие люди» предоставляется совершенно бесплатно.

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