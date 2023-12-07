Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культура — это люди Федеральный проект «Творческие люди» поддерживает работников сферы культуры Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Сивинским центром культуры и досуга

В рамках национального проекта «Культура» предусмотрены не только мероприятия для развития инфраструктуры отрасли, но и программы для поддержки её работников. Можно построить сотни новых сельских клубов, реконструировать сотни библиотек, всю территорию региона обеспечить виртуальными концертными залами и социальными кинозалами, закупить инструменты для детских музыкальных школ, обзавестись автоклубами… Но зачем всё это, если никто не сможет оживить это хозяйство, вдохнуть в него творческую энергию?

Культура — это прежде всего люди, творческие люди, которые не просто трудятся в библиотеках и музеях, но и создают саму плоть культуры: придумывают незабываемые события, реализуют головокружительные проекты, постоянно самосовершенствуются и совершенствуют мир вокруг себя. Так получилось, что в Пермском крае для поддержки работников сферы культуры реализуется целых две программы под названием «Творческие люди»: одна из них — региональная, а вторая — федеральный проект в рамках национального проекта «Культура», который помогает продвижению творческих коллективов и талантливой молодёжи и подготовке кадров для организаций культуры.

Ежегодно с 2021 года в стране в рамках нацпроекта «Культура» государственная поддержка в виде денежных поощрений оказывается сельским учреждениям культуры и лучшим работникам отрасли В Пермском крае благодаря усилиям краевого министерства культуры эта поддержка реализуется максимально активно.

Главный критерий, на основании которого поддерживается тот или иной человек или коллектив, в обеих программах «Творческие люди» общий и заявлен в названии программ: это творчество. Для того, чтобы получить поддержку, надо не просто работать в сфере культуры, а работать небанально и добиваться запоминающихся результатов.

Именно так работают в Сивинском районном центре культуры и досуга, который получил поощрение в 2023 году. В этом же году грант получила и заведующая культурно-досуговым отделом учреждения Елена Коровина. Подобные тандемы — гранты одновременно учреждению и его сотруднику — складываются нечасто, и это знак настоящего успеха.

Сивинский центр культуры и досуга ещё в 2014 году получил статус лучшего сельского учреждения культуры Пермского края и подтвердил его в 2019; не проходит ни одного года, чтобы его коллективы — детские, взрослые, ветеранские — не привозили призы с фестивалей и конкурсов самого высокого уровня вплоть до международных. На конкурс «Творческие люди» руководитель учреждения Елена Новосёлова увезла двухтомное портфолио с описанием достижений коллектива и его отдельных сотрудников всего лишь за один год — 2022.

Можно долго перечислять славные дела Сивинского центра культуры и досуга, но в регионе особенно популярны конкурс романса «Однозвучно гремит колокольчик» и этнографический фестиваль «Родные напевы», на которые со всего Пермского края съезжаются участники и зрители.

Елена Коровина, получившая персональный грант «Творческих людей», не просто руководитель центрального, содержательного отдела центра культуры и досуга, она — режиссёр массовых представлений, творческий драйвер всех фестивалей, человек с богатой фантазией и мастер неожиданных решений. Именно она придумывает проекты, которые получают гранты и Центра по реализации проектов в сфере культуры Пермского края, и Пермского дома народного творчества «Губерния», и компании «ЛУКОЙЛ». Елена Леонидовна обладает неуёмным интересом к новым формам и новым технологиям и огромным трудолюбием.

Грант, полученный за победу в конкурсе «Творческие люди», позволил Сивинскому центру культуры обновить свой компьютерный парк и приобрести оборудование для видеомонтажа: одно из новых направлений творческой деятельности в Сиве — создание видеофильмов.

Курирующая программу «Творческие люди» заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова — сама выходец из поселкового учреждения культуры: в своё время она возглавляла краеведческий музей в Ильинском. «Быть работником социально-культурной сферы — ответственно, — считает она. — Нужно не просто самому глубоко разбираться в предмете, но и помогать другим понимать искусство, выявлять таланты и прививать зрителям чувство прекрасного. А удостоиться того, чтобы называться лучшим работником культуры года, — это еще и почетно. В Пермском крае много талантливых, по-настоящему увлечённых своим делом библиотекарей, сотрудников музеев, культурно-деловых центров. Рада за всех коллег, признанных лучшими и получивших государственную поддержку».

В целом в 2023 году господдержку в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» получили 16 лучших учреждений культуры и 17 работников сферы.

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