Зарина Ситдикова Застройщик из Татарстана обустроит парк в пермском микрорайоне Красный Октябрь Прогулочное пространство появится при возведении нового жилого комплекса Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Перми на заседании 15 августа согласовала смену зонирования на участке по ул. Трамвайной, где компания «Унистрой» из Татарстана планирует возвести ЖК с многоэтажками. Радом с жилыми домами девелопер планирует обустроить социальную инфраструктуру.

Заявление застройщика было рассмотрено после общественных обсуждений. Ранее на комиссии по ПЗЗ «Унистрой» представил проект будущего жилого комплекса.

Как писал «Новый компаньон», ЖК переменной этажностью появится на участке по ул. Трамвайной, 33 в м/р Красный Октябрь. На первых этажах зданий предусмотрены коммерческие помещения. Строительство будет выполнено в две очереди. В первую очередь застройка будет вестись по заключению соглашения с администрацией Перми о развитии социальной инфраструктуры, во вторую очередь — через механизм комплексного развития территории.

Для реализации проекта заявитель попросил комиссию по ПЗЗ дополнить градостроительный регламент территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 подзонами в 19 этажей и коэффициентом плотности застройки 1,7. Предложение было принято.

В ходе обсуждения заявки также стало известно, что в качестве социальной инфраструктуры застройщик создаст на ул. Трамвайной прогулочное пространство, спортивные и детские площадки.

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