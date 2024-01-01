Пермское УФАС обнаружило нарушения в размещении наружной рекламы Предписания выданы властям двух муниципалитетов Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС выдало предписания администрациям Кудымкарского и Большесосновского округов Пермского края, нарушившим законодательство о размещении наружной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В соответствии с предписаниями, администрации Кудымкарского округа предстоит демонтировать 13 незаконных рекламных конструкций, находящихся на различных улицах. А администрация Большесосновского округа обязана убрать объект на дороге «Подъезд к с. Большая Соснова». Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2024 года.

В УФАС напомнили, что законодательство о рекламе предоставляет органам местного самоуправления право регулировать установку и эксплуатацию рекламных объектов. В рамках своих полномочий администрации должны издавать предписания владельцам незаконных конструкций о их демонтаже и следить за выполнением этих предписаний.

Установленные без разрешения местных властей рекламные конструкции способствуют неравной конкуренции, предоставляя их владельцам преимущества и лишая муниципальные бюджеты положенных поступлений.

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