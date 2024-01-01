В Перми осудят водителя автобуса, сбившего насмерть 81-летнюю пенсионерку Дело рассмотрит Свердловский районный суд Поделиться Твитнуть

момент аварии попал на камеры наблюдения

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми завершено расследование уголовного дела против 46-летнего мужчины, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, приведшем по неосторожности к смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе следствия установлено, что в июне 2024 года, управляя маршрутным автобусом «ЛиАЗ», обвиняемый при повороте направо с Комсомольского проспекта на ул. Полины Осипенко не уступил дорогу 81-летней женщине-пешеходу, переходившей улицу на зелёный свет. В результате происшествия пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте инцидента.

Водителю автобуса была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В процессе предварительного следствия он полностью признал свою вину.

На данный момент уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления согласно части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, передано в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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