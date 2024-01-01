Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской арт-резиденции открылась большая выставка камнерезного искусства Юбилей отмечает патриарх прикамских камнерезов Анатолий Моисеевич Овчинников Поделиться Твитнуть

Анатолий Овчинников

Пермская арт-резиденции

В Пермской арт-резиденции открылись выставка «Камень Западного Урала» (0 +) — юбилейная экспозиция старейшего худождника-камнереза Прикамья Анатолия Моисеевича Овчинникова, дополненная работами молодых мастеров из группы «Новая реальность».

Анатолия Овчинникова называют по имени-отчеству не только из уважения к его солидному возрасту — 85 лет! — и многочисленным заслугам, но ещё и потому, что в Кунгуре в той же творческой сфере, и тоже успешно работал его тёзка Анатолий Васильевич Овичнников; сейчас же статус Анатолия Моисеевича столь солиден, что имя-отчество здесь более чем уместны.

Пермская арт-резиденции

Идея объединения в пространстве Арт-резиденции произведений легендарного классика и художников «Новой реальности» — среднего и молодого поколений — принадлежит заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Пермской художественной галереи Александре Пестовой.

Александра Пестова, куратор выставки «Камень Западного Урала»:

— Это выставка о связи поколений. О сложившихся традициях и новых открытиях в камнерезном искусстве Прикамья. Выставка показывает, как художники-камнерезы переосмысливают достижения прошлых мастеров в работе с камнем, а также демонстрируют преемственность традиции и развитие отдельных художественных приемов камнерезного искусства.

Пермская арт-резиденции

На выставке экспонируется более 120 авторских произведений, созданных за последние полвека, начиная с 1970-х годов. Основу экспозиции составили произведения анималистического жанра — главной «фишки» камнерезов по мягкому прикамскому поделочному камню. Анатолий Моисеевич Овчинников достиг непревзойдённых высот в этом искусстве, о его работах зрители постоянно говорят: «Как живые!»; его персонажи-животные реалистичны и метафоричны, обладают характером и харизмой; однако среди экспонатов немало и образцов других жанров — жанровые скульптурные композиции, фигуры, предметы интерьера, мозаичные панно.

В выставки принимают участие известные художники-камнерезы из Кунгура, Красного Ясыла и Перми: Андрей Белёв, Татьяна Нелюбина, Максим и Ольга Шемелины, Николай Овечкин, Анатолий Иванов, Елена и Алексей Пихтовниковы, Виталий Гнатюк, Кирилл Кривощеков, Денис Чиж. Многие из них — младшие представители больших камнерезных династий. Все они в разное время окончили камнерезное отделение Кунгурского художественного училища, основанного в 1936 году, ныне — филиал МГХПА им. С.Г.Строганова, «Строгановской академии».

Выставка сформирована из художественного собрания Пермской государственной художественной галереи, частных коллекций, собрания компании «Герда-Скай», мастерских художников-камнерезов. Экспозицию дополнила серия фоторабот «Дикая природа Прикамья» фотостудии «Мамонт» и работы Андрея Чунтомова, Анатолия Зернина, Валерия Заровнянных и других фотохудожников.

Экспозиция «Камень Западного Урала» работает в Пермской арт-резиденции до 15 октября.

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