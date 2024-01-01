Алёна Бронникова Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения пермяка и причинения травм его собаке Инцидент произошёл рядом с ЖК «Гулливер» Поделиться Твитнуть

СУ СК РФ по Пермскому краю организовало процессуальную проверку по информации об избиении мужчины рядом с ЖК «Гулливер» в Перми. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

По данным СКР, информация появилась в одном из telegram-каналов. Автор поста рассказал, что 14 августа неизвестные на автомобиле сбили собаку, а затем беспричинно избили её хозяина.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в следственном комитете.

По данным соцсетей, ЧП произошло рядом с домом по ул. Революции, 52в. О ситуации стало известно из домового чата жилого комплекса. По информации автора, жители обратились в полицию.

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