Алёна Бронникова В выходные в Прикамье ожидаются кратковременные ливни Температура воздуха приблизится к климатической норме Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В ближайшие выходные 17 и 18 августа в Пермском крае сохранится влияние высотного циклона. Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, с северо-запада на территорию региона поступит более тёплая воздушная масса, а дожди приобретут характер кратковременных ливней.

Осадки прогнозируются во второй половине дня в центральных и восточных районах Прикамья. Температура воздуха приблизится к климатической норме. Ночью +9…+14°, днём +16…+21°, в Перми днём столбики термометров поднимутся до +20.

Кроме того, по данным экспертов, в начале следующей недели в регионе потеплеет на два-три градуса. В среднем в течение ближайших пяти дней температура воздуха будет близкой к норме, по северу холоднее в пределах одного градуса.

По итогам 15 августа, больше всего осадков в Прикамье выпало в Чердыни — 17 мм, в Косе и Березниках по 14 мм, в Ныробе — 12 мм. В Перми — 8 мм за ночь и 3 мм за день. Пятница 16 августа может стать самым холодным днём с начала месяца. На юге и в центре сохранится сплошная облачность с моросящими дождями, которые закончатся к вечеру, температура воздуха составит +12…+14°. День будет холоднее нормы на 5°. На севере пройдут дожди с грозами, температура воздуха достигнет +18°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.