В Пермском крае 15 августа снова ожидаются сильные дожди Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили о ливнях и грозах в Пермском крае 15 августа.

На севере региона из-за нового циклона ожидаются обложные дожди (выпадет до 10-15 мм осадков), и похолодает, днём будет всего +12…+14˚. На остальной территории пройдут кратковременные и локальные дожди, температура воздуха +15…+18˚. В ночь на пятницу циклон доберётся до Перми. Поэтому пятница станет самым облачным и прохладным днём на неделе — столбики термометров поднимутся только до +15˚, обещан слабый дождь и туман.

Также синоптики подвели итоги 14 августа. Много осадков в этот день выпало в Перми — 19 мм (10 мм ночью и 9 мм днём). Дождливо было в Губахе (16 мм), Верещагино (11 мм) и Гайнах (10 мм).

Ранее метеорологи сообщали о риске резкого подъёма уровня воды в реках из-за обильных осадков. Из-за выпавших на севере региона в первой декаде августа дождей приток воды в Камское водохранилище действительно существенно вырос. Впрочем, пока он лишь незначительно превышает норму.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.