Прокуратура внесла представление застройщику жилого комплекса в Перми Он возводит дома в водоохранной зоне Поделиться Твитнуть

Пермская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды при строительстве жилого комплекса в Кировском районе Перми и нашла нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре выяснили, что работы проводятся в водоохранной зоне Воткинского водохранилища.

Застройщик должен был принять меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Однако эти меры не были своевременно приняты, оценка воздействия планируемой деятельности и возможного ущерба не проведена, а деятельность не согласована с теруправлением Росрыболовства.

В связи с этим руководителю организации-застройщика внесено представление. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Напомним, ранее Пермская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с прокуратурой Пермского района начала проверку по фактам сообщений о сбросе сточных вод в реку Мулянка.

Сотрудники краевой Госинспекции по экологии и природопользованию вместе со специалистами лаборатории КГБУ «Аналитический центр» взяли пробы поверхностной воды в районе загрязнения.

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