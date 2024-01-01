В Перми в реку Мулянку попали канализационные стоки Природоохранная прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с прокуратурой Пермского района начала проверку по фактам сообщений о сбросе сточных вод в реку Мулянка.

По данным ведомства, сотрудники двух прокуратур выезжали на место происшествия, чтобы скоординировать действия чиновников муниципалитета по устранению дальнейшего загрязнения. Также на месте сотрудники краевой Госинспекции по экологии и природопользованию вместе со специалистами лаборатории КГБУ «Аналитический центр» взяли пробы поверхностной воды в районе загрязнения.

После первичных исследований будут приняты решения о необходимости проведения иных надзорных мероприятий и принятии мер реагирования, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в июле этого года на юге Прикамья, в Чернушинском округе нефтесодержащие продукты в 3 км от деревни Берёзовка попали в почву и реку Быстрый Танып. Нарушения были выявлены в ходе проверки, которую провела Пермская природоохранная прокуратура на Толкушинском месторождении, где ООО «Эльгранд» занимается добычей нефти и газа.





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