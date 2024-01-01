На юге Прикамья нефть попала в реку и почву Происшествие случилось неподалёку от деревни Берёзовка Поделиться Твитнуть

В Чернушинском округе разлившиеся нефтесодержащие продукты в 3 км от деревни Берёзовка попали в почву и реку Быстрый Танып. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе проверки, которую провела Пермская природоохранная прокуратура на Толкушинском месторождении, где ООО «Эльгранд» занимается добычей нефти и газа. В ведомстве установили, что из-за незаконных действий оператора произошёл разлив нефти в подземную дренажную ёмкость, в затем на земельный участок, в придорожную канаву и талые воды, впадающие в реку Быстрый Танып.

Лабораторное исследование проб почвы и речной воды показало превышение содержания нефтепродуктов относительно фоновых концентраций. В реке эти показатели были превышены в 18 раз, а в почве на глубине до 5 см почти в четыре раза.

Главе организации внесли представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению последствий загрязнения. Кроме того, в отношении виновных возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).

Материалы проверки прокуратура направила в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю.

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