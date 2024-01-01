МЧС предупредило жителей Прикамья о грозах 16 августа Ночью возможен туман Поделиться Твитнуть

В пятницу, 16 августа, в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеоусловия: ночью возможен туман, а днём местами грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на Пермский ЦГМС — филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

При грозе не рекомендуется выходить из дома, нужно закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию. Радио, телевизоры, антенны лучше отключить от сети, нельзя пользоваться электроприборами и телефоном. Опасно находиться на возвышенностях и открытых незащищённых местах, вблизи металлических или сетчатых оград, влажных стен и пр.

«Если вы по какой-то причине остались в поле или на открытой местности один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову, при этом предпочтение следует отдать сухому песчаному грунту, удалённому от водоёма. Лежать на мокрой земле во время грозы не рекомендуется», — советуют специалисты.

Во время грозы также запрещается укрываться возле одиноких деревьев или передвигаться плотной группой.

При тумане водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможения, движение осуществлять с учётом погодных условий.





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